Ida Di Benedetto e Giuliano Urbani rapinati in casa a Napoli, l’attrice e l’ex ministro chiusi in camera da letto Rapina in casa della nota attrice napoletana, legata sentimentalmente all’ex ministro. I rapinatori li hanno chiusi in una stanza e hanno razziato l’appartamento.

A cura di Pierluigi Frattasi

L’ex ministro Giuliano Urbani e l’attrice Ida De Benedetto

Rapina in casa della nota attrice napoletana Ida De Benedetto che si trovava nel suo appartamento a Napoli, in una strada di Chiaia, insieme al compagno, l'ex ministro dei Beni Culturali Giuliano Urbani. I rapinatori, questa è la dinamica finora appurata, li hanno chiusi in una stanza e hanno razziato l'appartamento. La rapina è avvenuta nella tarda serata di martedì scorso, 19 settembre 2023, nella giornata della Festa di San Gennaro. I rapinatori sarebbero entrati in casa mentre la coppia dormiva, li avrebbero chiusi in camera, e poi avrebbero portato via cellulari, computer, gioielli, portafogli e soldi. Sulla vicenda sono aperte le indagini della Squadra Mobile di Napoli.

L'attrice e l'ex ministro chiusi in una stanza dai rapinatori

L'attrice napoletana Ida De Benedetto dal 1995 è legata sentimentalmente a Giuliano Urbani, ex ministro dei Beni Culturali e delle attività culturali dal 2001 al 2005. Il fatto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto la sera di martedì scorso. I malviventi avrebbero fatto irruzione nell'appartamento, sorprendendo la coppia che si trovava all'interno e stava dormendo. I banditi, dopo avere chiuso a chiave la stanza da letto, avrebbero iniziato a rovistare nei mobili, razziando tutto quello che hanno trovato. Sarebbero stati portati via, secondo le prime dichiarazioni fornite, cellulari, un tablet, documenti e profumi. Ma si stanno conducendo ulteriori accertamenti. Poi, i rapinatori si sono dati alla fuga.

Le ricerche per individuare i responsabili

Sia l'attrice che l'ex ministro stanno bene. Per loro, quindi, sembrerebbe, solo un brutto spavento, oltre al danno economico per i beni trafugati. Al lavoro per fare luce sulla dinamica dell'accaduto, e per individuare i responsabili, sono impegnati gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, e del commissariato della Polizia di Stato di San Ferdinando.

Ida Di Benedetto: "Terzo furto, vado via da Napoli"

L'attrice Ida Di Benedetto è nota al grande pubblico per aver vestito i panni della contessa Federica Palladini personaggio che ha impersonato dal 1996 al 1998 nella soap opera "Un Posto al Sole" e per aver interpretato una trilogia al fianco di Mario Merola in "Giuramento", "Tradimento" e "Guapparia". L'attrice ha raccontato quanto accaduto all'Ansa, come riporta Il Messaggero: