Rapina in banca ad Afragola, carabiniere difende una donna e viene ferito Quattro carabinieri sono stati feriti in due distinti episodi oggi ad Afragola (Napoli); uno durante una rapina in banca, gli altri sono stati aggrediti da un pregiudicato e dalla moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Rapina in banca, immagine di repertorio

Ha tentato di bloccare un criminale che stava minacciando una donna ma il complice del rapinatore lo ha sorpreso alle spalle e lo ha colpito alla testa col calcio della pistola. È stato medicato con dieci punti sutura un carabiniere che, libero dal servizio, è intervenuto per sventare una rapina nella filiale di una banca ad Afragola, in provincia di Napoli; i criminali sono riusciti ad allontanarsi e sono attualmente ricercati.

Militare ferito durante la rapina in banca ad Afragola

È accaduto questa mattina, 3 giugno. Il militare, intorno alle 10, si trovava nella banca quando hanno fatto irruzione i malviventi; erano in due, ma è possibile che ci fosse anche un terzo complice all'esterno. Uno dei rapinatori si è avvicinato alla cassa mentre una cliente stava versando i soldi; per difendere la donna il carabiniere si è fatto avanti ed è intervenuto, nonostante non fosse in servizio, frapponendosi tra i due e cercando di bloccare il criminale. In quel momento un altro rapinatore è arrivato alle sue spalle e lo ha colpito alla testa con un oggetto contundente, presumibilmente il calcio di una pistola, causandogli una ferita lacero contusa. Il militare è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore (Napoli), dove gli sono stati applicati dieci punti di sutura al cuoio capelluto; dopo le medicazioni è stato dimesso.

Altri tre carabinieri aggrediti da pregiudicato e moglie

Altri tre carabinieri sono stati feriti, sempre ad Afragola, durante la notifica di un ordine di carcerazione: erano andati a casa di un pregiudicato (condannato a un anno e sei mesi di reclusione per rapina aggravata, porto abusivo di armi, lesioni personali e resistenza) e l'uomo li ha aggrediti insieme alla moglie. I coniugi sono stati arrestati pre resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I tre militari sono stati trasportati dal 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore, dove è stato visitato anche il pregiudicato (per lui un giorno di prognosi). Alla fine l'uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale mentre la moglie è stata sottoposta ai domiciliari.