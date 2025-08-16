napoli
video suggerito
video suggerito

Rapina due bar vicini, 60 euro di bottino e riconosciuto dal tatuaggio sul braccio

I carabinieri hanno sottoposto a fermo un 44enne di Villaricca: è accusato di avere rapinato due bar, a distanza di 100 metri l’uno dall’altro; è stato riconosciuto dal tatuaggio a forma di tigre.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Nico Falco
29 CONDIVISIONI
Immagine

Due rapine in un bar, la prima a Giugliano, la seconda a Villaricca. Due comuni diversi del Napoletano, ma estremamente vicini: le due attività sono al confine, distano appena 100 metri in linea d'aria. Stesso modus operandi: pistola puntata, minacce. Bottino esiguo, appena trenta sessanta euro in totale, e pochi giorni dopo sono arrivate le manette: a incastrarlo, e a collegarlo a entrambi i raid, è stato il vistoso tatuaggio di una tigre sull'avambraccio destro. A finire in carcere, sottoposto a fermo di iniziato di delitto, il 44enne Salvatore De Vivo, nato a Mugnano di Napoli e residente a Villaricca, già noto alle forze dell'ordine.

I militari dell'Arma sono arrivati a lui indagando sulle due rapine. La prima è stata commessa il 29 giugno, obiettivo il Premier Caffè di Giugliano in Campania. Un uomo è entrato nell'attività di via Marchesella armato di pistola, ha puntato l'arma contro il titolare e si è fatto consegnare l'incasso: trenta euro. Pochi giorni dopo, il 31 luglio, stesse scene nel bar Myia, a Villaricca, sul corso Europa: anche qui ad entrare in azione un rapinatore solitario, pistola in pugno, che ha ordinato di svuotare la cassa. E anche in questo caso nelle sue tasche sono finiti trenta euro. Possibile che si trattasse dello stesso rapinatore: stessa corporatura, stesse modalità ed entrambi i raid erano avvenuti nella stessa zona, al confine tra Villaricca e Giugliano, a un centinaio di metri di distanza.

Raccolte le testimonianze sul posto, i militari sono passati a setacciare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. E hanno notato un particolare che ha dissipato i dubbi: entrambi i rapinatori avevano un grosso tatuaggio sull'avambraccio destro; la definizione delle riprese ha permesso di vedere anche il tipo di disegno: raffigurava una tigre. Il 44enne è stato rintracciato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano e sottoposto al fermo; dopo le formalità di rito è stato accompagnato in carcere.

Cronaca
29 CONDIVISIONI
Immagine
Assegno di inclusione, la situazione a Napoli è in via di miglioramento: arrivano gli accrediti
L'annuncio di Poste: "Accreditati gli importi di luglio e agosto"
Rinnovo assegno di inclusione e bonus ponte da 500 euro, perché ci sono state le code alle Poste
A Napoli migliaia di persone sotto il sole alle Poste: litigi e malori
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views