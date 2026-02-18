Rapina all’ufficio postale pieno di clienti a Giugliano, banditi armati di taglierino fuggono con i soldi

Sono due le persone che avrebbero fatto irruzione questa mattina, 18 febbraio, nell’ufficio postale in via 1° Maggio, scappando con i soldi. Sul posto sono giunti i carabinieri.

Immagine di repertorio

Momenti di paura nella mattinata odierna, mercoledì 18 febbraio, a Giugliano, nella provincia di Napoli, per una rapina andata in scena in un ufficio postale. Da quanto si apprende, intorno alle ore 10, due banditi, con il volto travisato e armati di taglierino, hanno fatto irruzione nell'ufficio che sorge di fronte alla Villa Comunale della città, in via 1° Maggio, a quell'ora pieno di clienti, generando il panico tra i presenti, compresi i dipendenti. Il colpo è durato soltanto pochi minuti: i malviventi si sono fatti consegnare il denaro contante che si trovava nelle casse e sono fuggiti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e quelle interne all'istituto, nella speranza di riuscire a identificare i malviventi che hanno messo a segno la rapina. Le indagini dei militari dell'Arma proseguono anche per quantificare l'ammontare di denaro che i due sono riusciti a portare via dall'ufficio postale, che non è ancora noto. Per fortuna, tra i presenti soltanto un grande spavento, ma non si registrano feriti.