Rapina al pub Cipajò di Giugliano: pistola contro il cassiere, paura tra i clienti Rapina al pub Cipajò di Giugliano (Napoli): due malviventi armati di pistola hanno fatto irruzione e, davanti i clienti, hanno minacciato il cassiere e hanno portato via la cassa.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due rapinatori, col volto coperto e armati di pistola, hanno rapinato sabato sera il pub Cipajò di Giugliano, in provincia di Napoli; uno dei criminali ha puntato la pistola contro il cassiere e ha portato via il registratore di cassa. Il raid mentre il locale era pieno di clienti. Sul posto i carabinieri per le indagini, acquisiti i nastri della videosorveglianza.

I malviventi hanno fatto irruzione intorno alle 23 di sabato scorso, 5 marzo. Un orario non scelto a caso: puntavano all'incasso del fine settimana. Il tutto è durato una manciata di minuti: in via San Giovanni a Campo, strada del centro del paesone del Napoletano, sono arrivati in sella a uno scooter. Sono entrati nel locale e, pistola in pugno, hanno minacciato il cassiere intimando di consegnare il denaro. Si trattava, però, di una cassa automatica: i malviventi hanno quindi dovuto sradicarla. Il bottino resta da quantificare, ma si tratterebbe di poche decine di euro. Subito dopo la coppia è uscita all'esterno, è balzata sullo scooter e si è rapidamente dileguata, probabilmente verso la circumvallazione esterna.

I carabinieri, arrivati poco dopo al locale, hanno acquisito le registrazioni della videosorveglianza: il locale è infatti dotato di telecamere che riprendono sia l'interno sia l'esterno, che hanno quindi ripreso il momento dell'irruzione e potrebbero fornire importanti elementi investigativi per ricostruire anche la via di fuga. Il pub era stato vittima di una rapina con modalità identiche poco più di un anno fa, nel gennaio 2021: in quella circostanza, quando la Campania era in zona rossa, due malviventi a volto coperto minacciarono i dipendenti con una pistola e si fecero consegnare l'incasso.