Rapina al portavalori al McDonald’s di Pomigliano, ferita guardia giurata Assalto al portavalori tra Pomigliano e Casalnuovo, in provincia di Napoli: una banda di rapinatori ha bloccato il furgone che stava ritirando l’incasso del fine settimana del McDonald’s. Una guardia giurata è stata ferita con il calcio di una pistola, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto i carabinieri, indagini in corso e ricerche estese a tutta l’area.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una guardia giurata è rimasta ferita questa mattina, 20 settembre, nel corso di una rapina a un portavalori avvenuta nei pressi del McDonald's di Pomigliano, al confine con la frazione Tavernanova di Casalnuovo, in provincia di Napoli. Per il momento sono poche e frammentarie le informazioni, sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica anche sulla base del racconto di alcuni testimoni. Stando a quanto trapelato fino ad ora i rapinatori, che sarebbero arrivati a bordo di un furgone postale, avrebbero assaltato un portavalori che era appena arrivato per prelevare l'incasso del fine settimana del fast food.

I criminali, durante l'assalto, avrebbero esploso alcuni colpi di pistola a scopo intimidatorio, puntando in alto e senza causare feriti. La guardia giurata avrebbe reagito e sarebbe stata aggredita: l'avrebbero colpita alla testa col calcio della pistola; soccorso subito dopo e medicato, il vigilante non è grave. In pochi istanti i rapinatori si sono dileguati, sono in corso le ricerche nei paraggi. Sono stati predisposti pattugliamenti e posti di controllo lungo le principali arterie di scorrimento della zona, in via di acquisizione le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza di esercizi commerciali vicini che potrebbero avere ripreso il furgone dei banditi o alcune fasi dell'assalto e della fuga.