Rapina al negozio cinese a Napoli: pistola puntata contro il commesso, delinquenti via con l’incasso

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura per il commesso e alcuni clienti di un negozio cinese che sorge in viale Umberto Maddalena, tra Doganella e Capodichino, periferia settentrionale di Napoli, dove alcuni malviventi armati hanno messo a segno una violenta rapina, scappando via con l'incasso dell'esercizio commerciale. La notizia è stata riportata da Internapoli, che ha pubblicato anche il video della rapina, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini mostrano i banditi arrivare a bordo di un'auto nel parcheggio dell'esercizio commerciale e i clienti che si trovano lì in quel momento, capito l'andazzo, si allontanano repentinamente.

I malviventi, almeno tre, con il volto travisato e armati, fanno irruzione nell'esercizio commerciale: uno punta la pistola in faccia al commesso che si trova dietro la cassa, mentre altri due scavalcano il bancone, aprono il registratore, e cominciano ad arraffare tutto il denaro che vi è contenuto; il terzo, nel frattempo, si guarda intorno e, di tanto in tanto, punta la pistola in direzione di alcuni clienti che sono ancora nel negozio. Tutto dura pochi secondi, come mostra il video: una volta svuotato il registratore di cassa, i malviventi fuggono via a bordo della stessa auto con la quale erano arrivati.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti, visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio ed effettuato tutti i rilievi del caso per identificare i malviventi e assicurarli alla giustizia.