Ragazzo trovato morto sotto a un cavalcavia a Salza Irpina: è precipitato per diversi metri

Tragedia sotto a un cavalcavia in provincia di Avellino. Un ragazzo è stato trovato morto: il corpo in una zona impervia sotto a un cavalcavia sulla strada statale Ofantina (ss7 bis), nel territorio del comune di Salza Irpina. Stando alle prime informazioni, il ragazzo sarebbe precipitato da diversi metri. Quando è stato dato l'allarme e sul posto sono corsi i sanitari del 118 per lui non c'era già più nulla da fare. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica e la causa dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e speleologico – CNSAS, i Vigili del Fuoco e la squadra territoriale del 118, che hanno raggiunto rapidamente la zona impervia situata al di sotto del viadotto. Si è provveduto con il recupero della salma. Da capire se la Procura disporrà l'autopsia sul ragazzo, di cui si sta procedendo nel risalire alla sua identità.