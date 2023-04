Ragazzini di 14 e 15 anni in giro con manganelli modificati con una lama sulla punta Adolescenti in scooter con manganelli con lama, denunciati. Fermati dai carabinieri a Pozzuoli (Napoli)

A cura di Redazione Napoli

I carabinieri della stazione di Pozzuoli ancora non si sono dati una spiegazione: l'hanno chiesta ai ragazzini, la chiederanno ai loro genitori. Perché due minorenni, 15 e 14 anni, incensurati, studenti, vanno in giro con delle armi potenzialmente molto pericolose? Non si tratta di pistole né di pugnali, ma di qualcosa di molto più elaborato. Lo raccontano gli stessi militari: Pozzuoli, tardo pomeriggio, via Capuana, strada centrale. I carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia notano i due giovani sono a bordo di uno scooter e li fermano.

I ragazzi sono molto nervosi e i militari devono approfondire il controllo. Perquisiti, vengono trovati in possesso di due sfollagente telescopici. Uno dei due manganelli in metallo, già pericolosi se messi in mani non responsabili, era stato anche modificato. All’estremità dell’arma una lama di un coltello, affilatissima, lunga 7 centimetri. I ragazzi sono stati denunciati per porto ingiustificato di armi. L’autista – il 15enne – è stato anche sanzionato per guida senza patente e veicolo non assicurato. Sequestrati anche gli smartphone dei ragazzi. Forse dall'analisi dei cellulari si capirà come mai avessero deciso di circolare con un'arma così strana e pericolosa.