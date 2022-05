“Ragazzi, vi supplico”: la vittima implora i rapinatori. Il video girato a pochi metri da via Foria Rapina ripresa in diretta nei pressi di via Foria, nel centro di Napoli: in un video, condiviso sui social, si vede la vittima che supplica i rapinatori.

A cura di Nico Falco

Due giovani si avvicinano a una donna che sta per entrare in un edificio in via Gasparrini, uno resta sullo scooter e l'altro scende e le strappa qualcosa dalle mani, poi entrambi scappano mentre la vittima prova ad inseguirli. È quello che si vede in un video diffuso ieri sera su Facebook, nel gruppo "Abitanti del Rione Sanità, Napoli e non", girato da un residente; in un altro video, risalente a pochi istanti prima, si vede lo stesso scooter che arriva percorrendo via Frediano Cavara.

La zona è quella di via Foria, a poca distanza dal Borgo di Sant'Antonio Abate. Le immagini sembrano mostrare una rapina in diretta, anche se alle forze dell'ordine non risulta nessun intervento in zona ieri sera (ma è possibile che la vittima non abbia richiesto l'intervento al momento e che non abbia ancora denunciato). Nei pochi secondi registrati e condivisi su Facebook si vede che, mentre uno dei due giovani rimane in sella allo scooter, già pronto per la fuga, l'altro scende e blocca la donna. E si sente la vittima che, una volta resasi conto di essere finita in trappola, implora i criminali di lasciarla stare; "No, no, ti prego, ti prego, sta qua, sta qua" dice, probabilmente mentre, minacciata, consegna il telefono o la borsa.

E continua: "Ragazzi, vi supplico". Ma è tutto inutile. Il rapinatore raggiunge il complice, che intanto ha fatto manovra con lo scooter, salta sul mezzo e insieme i due si allontanano, con la vittima che li insegue per qualche metro disperata. Il video è stato commentato da diversi utenti, molti dei quali residenti nelle vicinanze, che puntano il dito contro i numerosi episodi di microcriminalità che si registrano in zona.