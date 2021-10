Ragazzi uccisi a Ercolano, assassino accusato di duplice omicidio volontario: “Non volevo uccidere, chiedo scusa” Quasi 24 ore di interrogatorio e stanotte il decreto di fermo con l’accusa di duplice omicidio volontario per Vincenzo Palumbo, l’autotrasportatore di 53 anni che ieri in via Marsiglia a Ercolano ha sparato contro l’auto di Giuseppe Fusella 26 anni e Tullio Pagliaro, 27 anni, uccidendoli sul colpo. L’uomo dice di aver scambiato per ladri i ragazzi, ma la sua versione non convince. L’avvocato dell’assassino: “Chiede scusa ai familiari, non voleva uccidere”.

A cura di Redazione Napoli

La foto del luogo del delitto, su via Marsiglia ad Ercolano. [Foto Fanpage.it]

Vincenzo Palumbo, l'autotrasportatore di 53 anni che ieri a Ercolano ha sparato contro l'auto di Giuseppe Fusella 26 anni e Tullio Pagliaro, 27 anni, uccidendoli, è in stato di fermo. Il decreto è stato firmato poco dopo la mezzanotte, il reato contestato è duplice omicidio volontario. L'interrogatorio di Palumbo è durato quasi un giorno intero, condotto dai carabinieri vesuviani che hanno cercato di descrivere attraverso le parole del duplice omicida l'esatta dinamica dei fatti avvenuti in via Marsiglia, strada di campagna nel popoloso comune vesuviano, lì dove il 53enne sostiene di aver sparato perché convinto che i due fossero dei ladri. Sostiene inoltre di essere stato in allerta poiché già vittima di furti.

L'avvocato di Palumbo: "Non voleva uccidere"

L'avvocato d'ufficio Francesco Pepe che difende Vincenzo Palumbo ha rilasciato alcune dichiarazioni in mattinata:

Il signor Vincenzo Palumbo chiede scusa ai familiari, non voleva uccidere. Anche lui è profondamente addolorato. Aspettiamo che la magistratura faccia il suo lavoro.

Palumbo ha esploso 6 colpi di pistola con un'arma legalmente detenuta. I colpi sono andati tutti a segno nell'auto, due hanno raggiunto la Panda dei ragazzi, colpendoli alla testa e uccidendoli. Il guidatore ha cercato di scappare non riuscendoci.

Gli inquirenti però stanno continuando a scavare: sei colpi, perché? Tutti ad altezza d'uomo? Non un colpo in aria per allertare, per farli allontanare? Ha sparato per uccidere? E perché, se i due erano chiaramente disarmati ? Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze dei residenti anche e la balistica darà informazioni preziose per capire la dinamica dell'accaduto. Le salme sono ora al Secondo Policlinico di Napoli per l'esame autoptico, concluso il quale saranno restituite ai familiari e sarà fissato il giorno dei funerali di Tullio e Giuseppe che si terranno entrambi a Portici, non sappiamo se insieme o separati.

Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro

Giuseppe Fusella 26 anni, era un studente universitario laureando in Scienze Motorie; Tullio Pagliaro, 27 anni, era operatore del mercato di fiori ma aveva anche altri interessi nel mondo delle serate per giovani. I due erano entrambi residenti a Portici, dove è stato forte lo choc dopo aver appreso della vicenda. I sindaci di Portici, Vincenzo Cuomo e di Ercolano, Ciro Buonajuto, hanno espresso la loro solidarietà alle famiglie