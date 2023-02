Ragazza pugnalata alle gambe per rapinarla del cellulare da banda di ragazzini: orrore a Materdei La vittima aggredita in piazza Scipione Ammirato, dove c’è la fermata della metro Linea 1, e accoltellata alle gambe: 9 giorni di prognosi. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una ragazza di 30 anni è stata accoltellata alle gambe per rapinarla del cellulare ieri sera a Materdei, quartiere del centro storico di Napoli. La giovane si trovava in piazza Scipione Ammirato, dove si trova la fermata della metropolitana Linea 1, quando sarebbe stata aggredita da una banda di ragazzini. L'episodio sarebbe avvenuto attorno alle ore 22,00. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia Napoli Stella ai quali era giunta la segnalazione di una tentata rapina. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, che dopo le prime cure mediche del caso, l'ha trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto dei Colli Aminei. La ragazza non sarebbe ferita gravemente. I medici l'hanno dimessa con una prognosi di 9 giorni di guarigione.

L'aggressione di sera a Materdei

La vittima, secondo le prime ricostruzioni, una ragazza di 30 anni originaria di Chiaiano, stava passeggiando tranquillamente in piazza Scipione Ammirato, ieri sera, quando sarebbe stata accerchiata da un gruppo di ragazzi, apparentemente minori. I giovani hanno provato a sottrarle il cellulare con la forza e quindi l'hanno ferita alle gambe con un’arma da taglio. Ma non sono riusciti ad impossessarsi del telefonino. Quindi, si sono dati alla fuga.

Il personale del 118 ha trasferito la donna nel pronto soccorso del C.T.O. in codice giallo. La vittima è stata dimessa con una prognosi di 9 giorni. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri. I militari dell'Arma hanno acquisito anche diverse immagini dei sistemi delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Dai video, infatti, potrebbero emergere elementi utili a individuare e identificare i responsabili del tentativo di rapina.