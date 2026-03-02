Raffaele Sorrentino, 24 anni, scomparso in provincia di Napoli. L’appello del sindaco: “Attiviamoci tutti”

Raffaele Sorrentino

Sono ore di angoscia e preoccupazione, a Palma Campania, nella provincia di Napoli, per le sorti di Raffaele Sorrentino, un ragazzo del posto di 24 anni del quale non si hanno più notizie da oltre 24 ore. Stando a quanto si apprende, il 24enne è scomparso all'alba di ieri, domenica 1° marzo, proprio dalla sua abitazione di Palma Campania, dove vive con la famiglia: a lanciare l'allarme, infatti, è stato il fratello, che ha pubblicato un post sui social network fornendo informazioni utili su Raffaele Sorrentino. Il giovane ha capelli e barba neri, è alto 1 metro e 75 e pesa circa 70 chili; al momento della scomparsa, Raffaele Sorrentino indossava una felpa nera e dei pantaloni di tuta grigi.

Anche il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, sta seguendo da vicino la vicenda e ha pubblicato sui social un post nel quale invita la cittadinanza a fornire eventuali informazioni su Raffaele Sorrentino. "Dalle 5 di ieri mattina è scomparso Raffaele Sorrentino. Se ne avete notizie vi prego di farle pervenire alla famiglia o alle forze dell'ordine. Attiviamoci tutti" ha scritto il primo cittadino di Palma Campania.

Della scomparsa di Raffaele Sorrentino, inoltre, si è interessata anche l'associazione "Penelope Campania", che si occupa proprio di persone scomparse. Anche l'associazione ha pubblicato via social foto e informazioni utili sul 24enne, rendendo noto, inoltre, che il giovane potrebbe essere stato avvistato presso la clinica Santa Lucia a San Giuseppe Vesuviano.