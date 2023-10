Raccolta rifiuti a Napoli a rischio stop per sciopero: “La differenziata è ferma, manca personale”

La raccolta dei rifiuti a Napoli rischia di fermarsi. I lavoratori di Asìa, l'azienda dell'igiene urbana di proprietà del Comune di Napoli, sono in stato di agitazione. La Fiadel, uno dei sindacati più rappresentativi, ha avviato la procedura di raffreddamento minacciando lo sciopero: “La raccolta differenziata ristagna ed è del tutto insufficiente. Manca il personale”. La comunicazione è stata inviata nelle scorse ore al Comune di Napoli e alla Prefettura.

Ma sono diversi i temi al centro del dibattito tra i lavoratori e l'azienda. Il 25 settembre è stato firmato un verbale d’accordo sindacale su alcune tematiche, come ricorda la Fiadel:

Sulla vicenda interviene Diego Venanzoni, consigliere regionale della Campania del gruppo ‘De Luca Presidente':

“Destano preoccupazione le procedure di raffreddamento di alcune sigle sindacali nei confronti di ASIA. Nonostante la sottoscrizione di verbali di accordo per definire le misure urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare necessità di intervenire sulle strutture di sosta del personale e degli automezzi (molteplici sono gli incidenti registrati). Forti sono le preoccupazioni per il completamento del piano assunzionale del personale vincitore del concorso per operatori ecologici e di incentivazione all'esodo per il personale al limite consentito dell'età pensionabile. Di qui certamente gioverebbe l'avvicendamento con forze giovani e dunque il riferimento allo scorrimento della graduatoria del concorso.