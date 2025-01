video suggerito

Quarto: il carrozziere non vuole assumerlo, lui lo ferisce con una mannaia al collo I carabinieri hanno arrestato un 25enne a Quarto (Napoli): ha ferito a colpi di mannaia il titolare di una carrozzeria che, dopo un periodo di prova, si era rifiutato di assumerlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Lo avrebbe fatto lavorare in prova qualche tempo fa ma, non convinto, si sarebbe rifiutato poi di assumerlo. E sarebbe rimasto della stessa idea quando lui si sarebbe ripresentato in officina. Con un epilogo tragico: per il diniego è stato aggredito a colpi di mannaia. Storia che arriva da Quarto, in provincia di Napoli, e si chiude con l'arresto di un 25enne, bloccato poco dopo e accusato di tentato omicidio, e un carrozziere di 53 anni finito in ospedale con ferite al collo e alle mani.

I carabinieri della tenenza locale e della sezione Radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, 3 gennaio, nell'attività della vittima, in via Viticella, a Quarto, a seguito della segnalazione del ferimento. Al loro arrivo il giovane era ancora sul posto e teneva ancora in mano l'arma insanguinata; è stato disarmato e bloccato. La mannaia, recuperata e sequestrata, era stata verosimilmente acquistata poco prima: aveva ancora il bollino col prezzo, quindici euro. La vittima è stata portata d'urgenza in ospedale, dove i medici hanno escluso complicazioni gravi: a preoccupare soprattutto la ferita al collo, ma la lama non era penetrata in profondità e, dopo i controlli del caso, l'uomo è stato dimesso con prognosi di 14 giorni.

L'arrestato è stato identificato nel 25enne Mahmoud Nasser, di origini tunisine. Dalle indagini è emerso che il ragazzo aveva lavorato presso il carrozziere qualche mese fa ma, al termine del periodo di prova, il titolare aveva deciso di non tenerlo, probabilmente non soddisfatto; anche ieri il ragazzo avrebbe chiesto di essere assunto e, al nuovo rifiuto, sarebbe partita la discussione che sarebbe rapidamente degenerata in aggressione mannaia alla mano.