Pizzeria ruba energia elettrica per 5 anni: furto da 65mila euro, arrestato titolare L’uomo, un 46enne già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Le indagini hanno stabilito che, grazie a un allaccio abusivo al contatore dell’energia elettrica, il 46enne era riuscito quasi ad azzerare i consumi, provocando un danno economico di 65mila euro.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Per anni non ha pagato, o quasi, la bolletta dell'energia elettrica della sua pizzeria, grazie a un allaccio abusivo al contatore: per questo, un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Qualiano, nella provincia di Napoli, dai carabinieri. I militari dell'Arma della locale stazione hanno ispezionato la pizzeria di cui il 46enne è titolare, in via Cristoforo Colombo, in compagnia di personale dell'Enel, trovando un allaccio abusivo al contatore dell'energia elettrica. Lo stratagemma, dal 2016 ad oggi, ha consentito all'uomo di ridurre in maniera drastica i consumi di energia elettrica, con un danno economico di 65mila euro. Il 46enne è stato così arrestato per furto di energia elettrica e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Purtroppo non sono rari i casi in cui i titolari di esercizi commerciali mettono in atto stratagemmi per rubare energia elettrica. Soltanto qualche mese fa, lo scorso giugno, proprio il titolare di una pizzeria è stato arrestato per il medesimo reato a Marigliano, ancora nella provincia partenopea. Il furto è stato scoperto anche in quella occasione dai carabinieri, che si sono avvalsi dell'aiuto dei tecnici Enel e hanno potuto appurare come l'uomo avesse rubato 46mila euro di energia elettrica grazie alla manomissione del contatore: gli bastava premere un pulsante per azionare un marchingegno collegato al contatore e alterare così i consumi, risparmiando sulla bolletta.