Quali sono le lauree più richieste nel 2024 in Campania dal mondo del lavoro Il servizio Placement dell'Università Federico II di Napoli analizza i curricula ricercati dalle aziende e gli annunci di lavoro. Crescono infermieristica e le discipline linguistiche e letterarie. Dati aggiornati al 2024.

A cura di Pierluigi Frattasi

Quali sono le lauree più richieste dal mondo del lavoro? È una delle domande che proprio in questo periodo dell'anno si pongono gli studenti che faranno l'esame di maturità e i loro genitori. Intorno alla scelta dell'università si muove un mercato: sessioni di orientamento, questionari per scegliere la laurea giusta, corsi di formazione e ovviamente sul web ci sono decine di guide, forum, discussioni sull'argomento. Esiste una laurea giusta e una sbagliata?

Docenti universitari e neo-laureati diranno sicuramente di no: ci sono sicuramente delle passioni e dei sogni da sostenere e c'è un mercato del lavoro che inevitabilmente valorizza dei percorsi anziché degli altri. Ma non pensate che sia tutto così scontato: con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sempre più presente nel nostro mondo, in ogni ambito, si stravolgerà l'intero mercato dell'offerta e della domanda di lavoro. Ne sono convinti tanti recruiter che su LinkedIn raccontano il mercato in evoluzione.

Veniamo ai dati. C'è una classifica aggiornata delle richieste che arrivano dal mondo del lavoro per gli studenti neo-laureati, secondo i dati di Almalaurea sul job placement degli studenti universitari dell’Università Federico II di Napoli, il più grande ateneo del Mezzogiorno, che Fanpage.it ha potuto visionare in anteprima.

La ricerca prende in esame due tipi di dati: il download del Curriculum Vitae (CV) da parte delle aziende italiane o straniere, accreditate sulla piattaforma che si interessano a determinati profili di neolaureati e vogliono approfondire il loro percorso di studi e la bacheca degli annunci di lavoro, ai quali gli studenti hanno risposto. Dati aggiornati a tutto il 2023 ed ai primi mesi del 2024. Si tratta di due elementi che forniscono indicazioni utili a capire quali siano gli indirizzi di studio più richiesti dal mercato a Napoli e nel resto della Campania.

Nel 2024 le lauree magistrali in Ingegneria – che richiedono il completamento dei 5 anni di corso: il triennio del Corso di laurea e il biennio magistrale – continuano a farla da padrone, soprattutto nei settori dell’Ingegneria Informatica, Gestionale ed Elettronica. In particolare quest’ultima sale dal quinto al terzo posto. Mentre entra nella top ten per numero di curricula scaricati la Laurea in Infermieristica, che si piazza al decimo posto delle lauree più richieste.

La laurea triennale più ricercata da aziende e imprese, invece, è Ingegneria Informatica, all’11esimo posto, che si trova davanti a moltissime altre lauree magistrali. Tra le novità dell’anno anche una grande crescita della laurea magistrale in Giurisprudenza, che ha registrato un boom nei primi mesi del 2024 rispetto allo scorso anno, e il Corso di Laurea in Logopedia, a sorpresa, al 16esimo posto. Mentre per gli annunci pubblicati si registra una crescita delle richieste per i settori linguistico, che dall’undicesima posizione dell’anno scorso sale alla sesta, e letterario, dalla nona alla settima.

I numeri dei curricula scaricati per Facoltà e Dipartimenti

Nel 2023 sono stati 40.542 i curricula scaricati dalle aziende, rispetto ai 43.202 del 2022. Dal punto di vista dei Dipartimenti (ex Facoltà), il grosso lo fa Ingegneria, con 25.407 curricula (62,7%), seguita dal settore economico-statistico con 4.827 (11,9%), medico 2.088 (5,2%), scientifico 1.951 (4,8%), architettura 1.294 (3,2%), chimico farmaceutico 1.058 (2,6%), politico sociale 873 (2,2%), geo biologico 860 (2,1%), giuridico 378 (0,9 %), letterario 371 (0,9%), agraria e veterinaria 285 (0,7 %), linguistico 116 (0,3 %), psicologico 113 (0,3%), difesa e sicurezza 46 (0,1 %), artistico 3 (0,0%).

I dati per annunci di lavoro pubblicati in bacheca

Se si analizzano, invece, gli annunci di lavoro pubblicati in bacheca, relativamente all'anno 2023, al primo posto si trova Ingegneria (1.021), seguita dai settori scientifico (574), economico-statistico (399), giuridico (118), politico sociale (116), linguistico (88), letterario (73), chimico farmaceutico (71), architettura (61), psicologico (53), geo biologico (49), medico (36), agraria e veterinaria (36). Si registra una grande crescita delle richieste per il settore linguistico, che dall’undicesima posizione dell’anno scorso sale alla sesta, e letterario, dalla nona alla settima.

Un trend che prosegue anche nei primi mesi del 2024, dove ingegneria si conferma al primo posto per annunci pubblicati (237), seguita da scientifico (135), economico-statistico (84). Il linguistico sale addirittura al terzo posto, con 36 annunci, confermando la crescita del 2024. Segue, il settore politico sociale (34), giuridico (31), chimico farmaceutico (26), letterario (24), architettura (17), psicologico (16), geo biologico (14), medico (11), agraria e veterinaria (5).

Tutti i corsi di laurea più richiesti dal mercato in Campania

Se si vanno a guardare, invece, i dati per corsi di laurea. Nel 2023 la Magistrale in Ingegneria Informatica è la più ricercata per numero di curricula scaricati (4.467), seguita dalle magistrali in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Elettronica, quest'ultima sale dal 5° al 3° posto. La magistrale in Economia Aziendale si conferma la prima laurea non ingegneristica richiesta (1.971). Entra nella top ten la laurea in infermieristica.

Mentre la prima laurea triennale ricercata è quella in Ingegneria Informatica, in 11esima posizione. La triennale in Economia Aziendale è al 20esimo posto con 481 curricula scaricati. La laurea triennale in Informatica al 23esimo.

La laurea magistrale in Architettura è al 15esimo posto (679 curricula scaricati), seguita dalla magistrale in Economia e Commercio (647). La laurea magistrale in Giurisprudenza è al 26° posto, con 376 curricula scaricati.

Le lauree umanistiche più richieste dalle aziende

E per le discipline umanistiche? La prima che si incontra nella classifica è la magistrale in Filologia Moderna, al 54esimo posto con 126 curricula scaricati, seguita dalla magistrale in comunicazione pubblica, sociale e politica (112). La triennale in Filosofia è 58esima, con 108 curricula scaricati. Culture digitali e della Comunicazione 59esima con 106 curricula scaricati.

Scienze Politiche 66esima con 88 curricula scaricati. La Magistrale in Lingue e Letterature Moderne Europee al 70esimo posto con 76 curricula scaricati. Le triennali in Lettere Moderne e Lingue sono rispettivamente al 90esimo e al 94esimo posto. La magistrale in Filosofia è al 102esimo posto con 29 curricula scaricati. La Magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del Mondo Antico è 113esima. Il Corso di Laurea in Lettere Classiche è al 158esimo posto, seguito da Storia.