Quali sono le lauree più richieste del 2023 per trovare lavoro in Campania Il servizio Placement dell’Università Federico II di Napoli analizza i curricula ricercati dalle aziende e la bacheca annunci di lavoro. I dati aggiornati al 2023 e come è cambiato il mondo del lavoro dal 2010.

A cura di Pierluigi Frattasi

Quali sono le lauree più richieste nel mondo del lavoro oggi in Campania? Le lauree magistrali in Ingegneria – che richiedono il completamento dei 5 anni di studio: il triennio del Corso di laurea e il biennio magistrale – continuano ad occupare la vetta della classifica, confermandosi le più richieste da aziende e imprese.

La laurea magistrale in Ingegneria Informatica è al primo posto, con 5.449 (12,61%) curriculum scaricati nel 2022 su un totale di 43.220, secondo i dati di Almalaurea sul job placement degli studenti universitari dell’Università Federico II di Napoli, il più grande ateneo del Mezzogiorno, che Fanpage.it ha potuto consultare. I servizi base offerti dal Placement, infatti, sono due: lo scarico del Curriculum Vitae (CV) da parte delle aziende italiane o straniere, accreditate sulla piattaforma, e la bacheca degli annunci di lavoro ai quali gli studenti hanno risposto. Il trend positivo della magistrale in Ingegneria Informatica prosegue anche nei primi tre mesi del 2023, con 1.378 curriculum scaricati (12,04%) su un totale di 11.442.

Segue Ingegneria Gestionale con 4.927 CV (11,4%) nel 2022, mentre quest'anno sono finora 1.075 CV scaricati (9,4%). Sempre nei primi tre mesi del 2023, c'è Ingegneria Elettronica con 708 curriculum scaricati (6,19%). Ma vanno bene anche le lauree magistrali in Ingegneria meccanica per la progettazione e la produzione e ingegneria aerospaziale, rispettivamente al quinto (4,03%) e sesto posto (3,93%).

La prima disciplina più ricercata non legata all’ingegneria è, invece, la laurea magistrale in Economia Aziendale con 586 curriculum scaricati (4,03%), che scende al quarto posto. Mentre lo scorso anno era stata terza con 2.932 curriculum scaricati (6,78%).

La magistrale in Architettura è settima (3,84%), Farmacia 12esima (1,97%), Economia e Commercio 17esima (1,52%) e Giurisprudenza 18esima (1,51%). Lo scorso anno erano state molto richieste la laurea in Infermieristica (900 curriculum scaricati, 2,08%) e la magistrale in Matematica (863 curriculum scaricati, 2,00%).

Tra le curiosità, il corso di laurea triennale in Informatica è addirittura più richiesto della magistrale in Informatica: nel 2022 698 richieste (1,61%) per il triennio, rispetto a 696 della magistrale (1,61%). Nei primi 3 mesi del 2023 si conferma il trend con 180 richieste per il triennio (1,57%), rispetto alle 139 per la magistrale (1,21%).

Come è cambiato il mondo del lavoro dal 2010 al 2023

Ma come è cambiato il mondo del lavoro negli ultimi 13 anni (2010-'23)? Secondo lo studio, che prende in considerazione sempre i curriculum scaricati dalle imprese, il settore che ha registrato una crescita maggiore è quello dell’Ingegneria Industriale e dell’Informazione, ossia quella che si occupa dell’informatica. Partito con un 9,1% nel 2010 è schizzato al 44,5% l’anno successivo, cominciando a registrare un vero e proprio boom a partire dal 2015 con il 58,2% dei curriculum scaricati (ben 25.523 su 43.820), con un aumento del 15,1% sull’anno precedente. Trend che si conferma anche per lo scorso anno, quando il settore registra il 56,2% (24.274 curriculum scaricati su 43.220), +14,4% sull’anno prima. Mentre nei primi 4 mesi del 2023 siamo al 58,1% con 6.647 curriculum scaricati su 11.434 e una crescita del 3,9% sul 2022.

Nel 2022, al secondo posto tra i settori più richiesti nel mondo del lavoro si trova quello Economico (14,7%), seguito da quelli Scientifico e Medico-Sanitario e Farmaceutico, entrambi al 7,1%. Quindi, Architettura e Ingegneria Civile (5,6%) e Informatica e Tecnologie ICT (3,3%), Agrario-Forestale e Veterinario (2,1%).

Gli annunci di lavoro in bacheca

Le richieste dei curricula trovano corrispondenza anche se si analizzano i dati della bacheca annunci di lavoro. Nel 2022 al primo posto c'è sempre Ingegneria con 960 annunci, seguita dai settori Scientifico 496, Economico-Statistico 365, Politico Sociale 89, Giuridico 84, Chimico-Farmaceutico 82 e Linguistico 56.