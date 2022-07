Pusher arrestato a Ischia, è uno studente di 17 anni: la droga nascosta nel ristorante dove lavorava La sostanza stupefacente – 232 grammi di hashish – è stata rinvenuta nell’armadietto personale del ristorante in cui il minorenne lavorava saltuariamente.

A cura di Valerio Papadia

È uno studente di 17 anni, incensurato, il pusher arrestato dai carabinieri sull'isola di Ischia. Questa notte, a Forio, i carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso il 17enne mentre cedeva oltre tre grammi di hashish a un "cliente" 19enne del posto, ricevendo la somma di 60 euro. Lo studente 17enne è stato così fermato dai militari dell'Arma, che hanno deciso di estendere la perquisizione anche all'abitazione del ragazzo e al ristorante nel quale lavorava saltuariamente: proprio qui, nell'armadietto personale del 17enne, i carabinieri hanno trovato 232 grammi di hashish, suddivisi in due panetti e in alcuni pezzi più piccoli pronti per essere venduti, oltre a un bilancino di precisione e a 565 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Lo studente è stato dunque arrestato ed è ora in attesa di giudizio.

Denunciato un 16enne che ha tentato di nascondere la droga

Quando i militari dell'Arma sono arrivati nel ristorante presso il quale lavorava il 17enne, dove poi è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, hanno scoperto che un collega dell'arrestato, anch'egli minorenne, un ragazzo di 16 anni, aveva tentato di nascondere la droga in un vicino terreno incolto affinché i carabinieri non la trovassero. Il minore è stato così identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per favoreggiamento.