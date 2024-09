video suggerito

Punto da un insetto, Giuseppe Villani muore a 64 anni: tragedia nel Salernitano Inutili i soccorsi dell'uomo, che si è sentito male dopo essere stato punto da un insetto in campagna. La salma di Giuseppe Villani è stata posta sotto sequestro.

A cura di Valerio Papadia

Una vera e propria tragedia quella che ha colpito la famiglia e la comunità di Petina, piccolo paesino dei Monti Alburni, nella provincia di Salerno, dove ieri, lunedì 23 settembre, Giuseppe Villani è morto in circostanze drammatiche: l'uomo, 64 anni, è deceduto dopo essere stato punto da un insetto. Giuseppe Villani era molto conosciuto nella cittadina, dal momento che gestiva una sala giochi; ieri si trovava in campagna quando si è verificata la tragedia.

Tutto si è svolto nel giro di pochi minuti. Il 64enne, dopo la puntura, ha cominciato ad accusare un malessere diffuso e ha allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

La salma di Giuseppe Villani è stata posta sotto sequestro

Ancora sconosciute le cause della morte del 64enne; l'ipotesi più accreditata al momento è che Giuseppe Villani possa essere stato ucciso da uno choc anafilattico. Per fare piena luce sulla vicenda, però, l'Autorità Giudiziaria competente ha disposto il sequestro della salma dell'uomo, che è stata portata nella sala mortuaria dell'ospedale di Polla, a disposizione per gli accertamenti del caso.

Il cordoglio del sindaco: "Perdo l'amico di una vita"

Come detto, Giuseppe Villani era molto conosciuto a Petina. Il sindaco, Domenico D'Amato, ha voluto esprimere alla famiglia del 64enne il suo personale cordoglio e quello dell'intera comunità: "Mi stringo al dolore della famiglia, della moglie, dei fratelli e delle figlie per la perdita dell’amico di una vita Giuseppe".