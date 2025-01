video suggerito

Puntano la pistola con il silenziatore contro i dipendenti per rapinare il negozio: due arresti a Cardito In manette sono finiti un uomo e una donna, arrestati dai carabinieri che hanno fatto irruzione nel negozio che i due stavano rapinando. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La pistola sequestrata dai carabinieri a Cardito (Napoli)

Armati di pistola con tanto di silenziatore, sono entrati in un negozio di telefonia in piena attività per rapinarlo, minacciando i dipendenti: è accaduto a Cardito, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato due persone, un uomo di 48 anni e una donna di 46, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine.

I due malviventi sono entrati in un negozio di telefonia in via Donadio e, sotto la minaccia della vistosa arma, hanno intimato ai dipendenti di consegnargli il denaro contenuto in cassa e la merce esposta. I rapinatori hanno però impiegato troppo tempo, consentendo così ai carabinieri della compagnia di Caivano di intervenire e fare irruzione nell'esercizio commerciale.

I malviventi bloccati grazie all'aiuto dei dipendenti

I militari dell'Arma, intervenuti nel negozio, sono riusciti anche grazie all'aiuto dei dipendenti, dopo una breve ma rischiosa colluttazione, a fermare i due malviventi, sequestrando anche una pistola: si tratta di un'arma a salve calibro 8, modello 92 fs, modificata artigianalmente affinché potesse sparare e con il colpo pronto in canna. L'uomo e la donna, arrestati per rapina, sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio.