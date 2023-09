Punta coltello alla gola di un dipendente del centro analisi, paura nel Casertano Un uomo ha puntato un coltello alla gola di un dipendente di un centro analisi del Casertano: il video pubblicato dal deputato Borrelli. “Serve severità”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo di mezza età ha estratto un coltello all'interno di un centro analisi, e lo ha puntato contro un dipendente che in quel momento si trovava al bancone, subito dopo avergli dato alcuni fogli. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel centro hanno immortalato l'intera scena: il video è stato poi pubblicato in Rete da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, il quale ha aggiunto che si tratterebbe di un episodio avvenuto presso un centro analisi di Trentola Ducenta, nella provincia di Caserta.

Dalle immagini di vede che l'uomo, in attesa davanti ad uno sportello, tiene costantemente in tasca la mano destra, mentre con l'altra tiene dei fogli. All'arrivo del dipendente del centro, dopo un veloce scambio di battute, estrae la mano dalla tasca, tirando fuori un coltello e puntandolo contro il giovane sportellista, che nel frattempo stava osservando i fogli che gli aveva dato. Non è chiaro se si sia trattato di un episodio di minacce o di una tentata rapina, o di altro ancora: toccherà alle forze dell'ordine capire il tutto e risalire al responsabile, dando un nome al volto immortalato a video. "Abbiamo inoltrato il filmato alle forze dell’ordine affinché si verifichi quanto è accaduto e si prendano provvedimenti. Troppa violenza e troppe armi in giro. Serve repressione", ha commentato Borrelli, "c'è in giro troppa violenza e con troppa facilità si fa ricorso alle armi. Servono più controlli e più severità. Chi aggredisce, chi minaccia, chi viene trovato in possesso di armi, non può’ più farla franca o cavarsela con poco", ha concluso il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra.