Pulcinella di Pesce, un preservativo gigante fatto con un hula hoop alla base della statua Alla base della statua di Gaetano Pesce in piazza del Municipio è apparso questa mattina un preservativo gigante fatto con un hula hoop: l’ironia della Rete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'hula hoop "apparso" questa mattina

Non c'è pace per il Pulcinella di piazza del Municipio a Napoli: questa mattina, qualcuno ha posizionato alla base della grande statua che da giorni fa parlare di sé un profilattico gigante, creato con il cerchio di un hula hoop. E lo scatto, subito postato in Rete, ha generato una nuova ondata di curiosità, battute e ironia di vario tipo nei confronti della statua che ha preso il posto della Venere degli Stracci di Pistoletto e che fino al 19 dicembre resterà davanti Palazzo San Giacomo.

L'hula hoop "apparso" questa mattina alla base del Pulcinella di Gaetano Pesce in piazza del Municipio

Che la statua, fin dalla sua installazione, abbia suscitato sentimenti "contrapposti" è fatto noto: quel che è certo, però, è che in termini di interazioni in Rete ha fatto numero da record, superando il milione di interazioni e generando a sua volta una quantità sterminata di meme ironici su tutte le piattaforme. Un'opera che, tuttavia, nelle intenzioni dell'artista che l'aveva ideata, Gaetano Pesce, era probabilmente molto diversa. L'artista è scomparso nei mesi scorsi, e dunque non ha potuto prendere parte all'installazione o all'inaugurazione dell'opera: e così dopo l'installazione, mancando forse la "spiegazione" e la contestualizzazione dell'ideatore (tra i massimi artisti italiani) stesso, è stato fin troppo facile farne ironia facendo generare ideo, meme, fotografie. Tuttavia l'installazione ha fatto rapidamente il giro d'Italia e della Rete, suscitando più di un dibattito: e in molti, alla fine, hanno pensato che tutto sommato va bene così "purché se ne parli", della statua e di Napoli.

L'opera nell'idea originale di Gaetano Pesce