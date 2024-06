video suggerito

Pugni e una testata all'ex moglie davanti all'asilo della figlia: 43enne arrestato a Napoli È accaduto a Pianura, dove il 43enne ha raggiunto l'ex moglie davanti alla scuola per l'infanzia frequentata dalla figlia, colpendola violentemente con pungi e con una testata al volto.

A cura di Valerio Papadia

Ancora una storia di violenza e maltrattamenti quella che arriva da Napoli, quartiere Pianura, alla periferia occidentale della città, dove un uomo di 43 anni ha picchiato l'ex moglie, una donna di 33 anni, colpendola con pugni e una testata al volto; la violenza si è consumata davanti alla scuola per l'infanzia frequentata dalla figlia della coppia, sotto gli occhi di tanti altri genitori, che hanno soccorso la donna, mentre il suo aguzzino si è allontanato.

La 33enne, ancora con il volto sanguinante, si è recata dai carabinieri della stazione di Pianura, ai quali ha denunciato non soltanto la violenza appena subita, ma ha raccontato anche di un passato fatto di maltrattamenti psicologici e atti persecutori, cominciati quando la relazione tra i due si è interrotta.

I carabinieri, coordinati dalla Sezione Fasce Deboli della Procura di Napoli, hanno subito avviato le indagini e, tramite le telecamere di videosorveglianza poste all'esterno dell'istituto scolastico, hanno documentato la violenza del 43enne nei confronti dell'ex moglie: il 43enne è stato così rintracciato e arrestato, in flagranza differita, con l'accusa di maltrattamenti e lesioni personali; è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.

La donna, invece, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, dove le sono state riscontrate "contusioni multiple in vari sedi del corpo e sindrome post traumatica da stress" giudicate guaribili in 20 giorni.