Pugni all’allenatore della Nocerina in autogrill, Daspo per un ultras della Cavese Otto anni di Daspo per un ultras della Cavese: sarebbe il responsabile del pugno sferrato al tecnico della Nocerina in autogrill lo scorso 19 febbraio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un Daspo della durata di 8 anni, con obbligo di firma per 3 di questi, è stato inflitto ad un ultras della Cavese: l'uomo sarebbe il responsabile dell'aggressione culminata con un pugno verso l'allenatore della Nocerina all'interno dell'area di servizio Ofanto Nord. La vicenda risale allo scorso 19 febbraio: gli inquirenti indagano per identificare gli altri protagonisti della vicenda accaduta nell'autogrill dell'A16 in direzione Napoli. Qui si erano incontrati il bus sul quale viaggiava la squadra e la dirigenza della Nocerina, di ritorno dalla trasferta pugliese a Brindisi, e quattro pullman di tifosi della Cavese Calcio, a loro volta di rientro dalla provincia brindisini, dopo la trasferta di Fasano.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, durante quell'incrocio gli ultras della Cavese aveva aggiunto "atteggiamenti provocatori" nei confronti di giocatori e dirigenza della Nocerina. Nel parapiglia, era volato anche un pugno ai danni del tecnico rossonero, sferrato da uno degli ultras della Cavese. L'intervento della Polstrada evitò il peggio: ma le indagini sono riuscite ad identificare il presunto aggressore, che è stato così sottoposto a Daspo da parte del Questore di Foggia: otto anni di divieto di accesso alle competizioni sportive con obbligo di firma per tre anni. Le indagini sono state condotte dal personale Digos di Foggia, assieme ai colleghi della Digos di Salerno ed i commissariati di Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore e Cerignola: indagini che proseguono per identificare gli altri responsabili della vicenda avvenuta nell'autogrill Ofanto Nord dell'A16 in direzione Napoli.