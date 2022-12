Prorogata l’allerta meteo in Campania: temporali per 24 ore da mercoledì 14 a giovedì 15 dicembre Prorogata l’allerta meteo in Campania: previsti temporali per 24 ore, da mercoledì 14 dicembre a giovedì 15 dicembre. Allerta in tutta la Regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prorogata l'allerta meteo in Campania per altre 24 ore: dalle 6 di domani, mercoledì 14 dicembre e fino al giorno dopo, massima attenzione per forti piogge e temporali sull'intera regione. La Protezione Civile ha emanato un avviso di colore giallo valido: si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense. L'allerta riguarda tutta la regione, ma gli occhi sono puntati soprattutto su Ischia e gli sfollati di Casamicciola.

Massima attenzione soprattutto alle possibilità di

ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno; caduta massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.

Le perturbazioni insisteranno sulla Campania anche nei prossimi giorni: non sono escluse nuove allerte meteo da parte della Protezione Civile Regionale. Ad oggi, è in vigore su tutta la Campania (ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro) una prima allerta meteo di colore Giallo con scadenza alle ore 18 di oggi. Poi, fino alle 6 di domani, rischio rientrato con colore verde su tutta la regione. A partire dalle 6 di domani invece, e per 24 ore, la nuova allerta meteo gialla su tutta la Campania.