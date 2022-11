Prorogata l’allerta meteo in Campania fino alle 23.59 di sabato 5 novembre: temporali in arrivo Prorogata fino alle 23.59 di domani, sabato 5 novembre, l’allerta meteo in Campania: arrivano temporali e raffiche di vento, l’estate “lunga” è ormai finita.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prorogata fino alle 23.59 di domani, sabato 5 novembre, l'allerta meteo in Campania. Già ieri era stata diramata una prima allerta fino alle 8 di domani, ma questa mattina la Protezione Civile regionale ha optato per un prolungamento almeno fino alla mezzanotte, visto il repentino peggioramento del quadro meteorologico in atto: in arrivo "precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale, venti forti e mare agitato con rischio idrogeologico di livello Giallo", fanno sapere da Palazzo Santa Lucia nel bollettino di allerta. Le zone particolarmente a rischio saranno la Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, il Tusciano, l'Alto e il Piano Sele, tutto il Cilento e il Tanagro.

La Protezione civile regionale ha raccomandato di prestare attenzione soprattutto

ai fenomeni connessi ad un rischio idrogeologico, dove potrebbero ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamenti, allagamenti e caduta massi anche senza pioggia

Il rischio è che il passaggio repentino da un meteo praticamente estivo registrato per tutto il mese di ottobre a uno che invece sia un'anteprima dell'inverno meteorologico (per il quale manca meno di un mese), possa costituire un pericolo soprattutto in caso di un arrivo copioso di pioggia dopo un'estate ed un autunno caratterizzati di fatto da una siccità diffusa in tutta la Campania, già messa alla prova da fenomeni franosi in passato. Massima attenzione soprattutto nelle zone tradizionalmente più colpite da questi fattori, che saranno tenuti sotto osservazione dalle autorità competenti.