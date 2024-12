Prorogata allerta meteo in Campania: temporali per tutta la giornata di lunedì 9 dicembre

video suggerito

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo di livello giallo per precipitazioni sparse, anche con rovesci e temporali intensi che insisteranno su tutta la Campania, di altre 24 ore e dunque fino alle 23.59 di domani, lunedì 9 dicembre. Lo ha comunicato con una nota ufficiale la protezione civile regionale che ha anche aggiunto che, fino alle 23.59 di oggi, oltre ai temporali, "si prevedono anche venti forti sud-occidentali, con locali rinforzi e possibili raffiche".

Allerta anche per il mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. "Dalla mezzanotte i venti e il moto ondoso si attenueranno, mentre sulla zona 4, Alta Irpinia e Sannio, diminuiranno anche le piogge e si passerà al livello verde", prosegue ancora la nota. Sul resto della Campania la perturbazione attualmente sulla regione "porterà rovesci e temporali associati a fenomeni di dissesto idrogeologico".

Di conseguenza, "saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori e della saturazione dei suoli. Si ricorda ai Sindaci di tutta la Campania di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni degli agenti atmosferici", conclude ancora la nota della Protezione Civile della Regione Campania, che non esclude neppure eventuali nuove proroghe per le prossime ore. Il repentino calo di temperature potrebbe portare neve sul Vesuvio nella notte di oggi.