Proroga allerta meteo in Campania, previsti temporali fino alle 12 di giovedì L’allerta meteo gialla tuttora in vigore in Campania è stata prorogata fino alle ore 12 di domani, giovedì 14 novembre: sono previsti temporali su gran parte del territorio regionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Prosegue il maltempo che, da questa mattina, si è abbattuto sulla Campania: la Protezione Civile ha infatti prorogato l'allerta meteo gialla, tuttora in vigore, fino alle ore 12 di domani, giovedì 14 novembre. Su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le zone 4 (Alta Irpinia, Sannio) e 7 (Tanagro), fino alla mezzanotte sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio temporalesco, con venti particolarmente forti dai versanti nord-orientali e mare localmente agitato; a partire dalla mezzanotte, poi, la perturbazione si estenderà anche al Tanagro, mentre lascerà l'Alto Volturno e il Matese.

La Protezione Civile della Campania sottolinea di porre particolare attenzione al rischio idrogeologico: oltre ai fenomeni previsti saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane, in considerazione della fragilità dei territori. Pertanto, la Protezione Civile raccomanda i sindaci di attivare o mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e di mettere in atto tutte le misure previste per prevenire, mitigare o contrastare i fenomeno previsti, di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni degli agenti atmosferici.