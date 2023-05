Progettano rapina milionaria in Belgio con le maschere teatrali come in Point Break: 6 arresti Arrestati dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, sono sospettati di aver già commesso due rapine nella provincia di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Pianificano un colpo milionario in Belgio e acquistano maschere teatrali come la banda di rapinatori nel film cult “Point Break”, con Keanu Reeves e Patrick Swayze. Ma sono scoperti e arrestati dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. In carcere sei persone, destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I sei sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e di due rapine perpetrate nel territorio della provincia di Napoli, con la tecnica cosiddetta del "filo inverso".

Il "filo inverso" è una tecnica che prevede un'accurata pianificazione dei colpi, con lunghi appostamenti, osservazioni e pedinamenti delle potenziali vittime, delle quali si studiano comportamenti ed abitudini, in modo da pianificare la rapina o il furto nei minimi dettagli, con lo scopo di scegliere il momento opportuno per entrare in azione armati ed effettuare un colpo rapido e chirurgico.

Indagine dei carabinieri di Napoli

Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando provinciale di Napoli stanno dando esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno consentito di documentare l’intendimento degli indagati di perpetrare una rapina milionaria in Belgio. Per agire a volto coperto e non essere riconosciuta, la banda stava acquistando maschere professionali in silicone, proprio come in “Point Break”, il film del 1991. Inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.