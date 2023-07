Gino Rivieccio si lamenta di quanto costa Procida: “L’isola di sinistra ha prezzi di destra” Dallo scontrino di un bar pubblicato dall’attore Gino Rivieccio all’amara realtà: frequentare Procida da qualche anno costa carissimo, quasi al pari di Capri.

«Stamattina ho fatto colazione con una brioche linea Bulgari. E meno male che non ho preso il cornetto Cartier. Sara’ pure un’isola di sinistra, ma téne ‘e prezzi ‘e destra». L'attore e regista napoletano Gino Rivieccio si lamenta, a mezzo social network, dei prezzi dell'isola di Procida. In particolare di quelli al bar: due brioches 10 euro, dunque 5 euro al pezzo, al tavolino del bar dell'isola di Arturo.

Ma perché l'attore la definisce, seppur ironicamente «isola di sinistra»? Ai tempi in cui era giovane Rivieccio, classe 1958, Procida – fra le tre isole principali del Golfo di Napoli – era la preferita dai giovani "alternativi". Secondo una sommaria analisi pseudo-antropologica, Capri era (ed è) considerata l'isola dei ricchi, dei vip e delle buone famiglie e delle elìte; Ischia – la più grande fra le tre – è l'isola popolare dove si riversava tutta Napoli, dal benestante al camorrista (basta sfogliare uno dei romanzi di Elena Ferrante per capire). La piccola Procida, invece, era l'isolotto preferito dagli artisti, il buen retiro di solitari e alternativi. Più in generale, Procida era la isla mínima preferita dalle persone che accettavano di barattare l'assenza di divertimenti e movida col silenzio e col rapporto, anche un po' scontroso, con gli isolani.

Da tempo però la situazione è profondamente cambiata: il fortissimo processo di gentrificazione è stato acuito dalla designazione a Capitale della Cultura nell'anno 2022. Da allora è cambiato tutto: sono aumentati i prezzi degli alberghi delle case vacanze e bed and breakfast hanno raggiunto livelli di Capri e Ischia e sono spuntati tantissimi improbabili alloggi, perfino in garage fronte strada. Pochi i controlli, tanta la speculazione.

Leggi anche Vasco Rossi racconta perché Salerno è così importante per la sua vita da artista

Conseguentemente costa di più vivere e frequentare Procida e non è solo l'inflazione a pesare sullo scontrino: molti napoletani infatti hanno scelto di non frequentare più l'isola durante l'estate, preferendola nel periodo di maggio o in quello di settembre-ottobre, dove i prezzi – almeno quelli per pernottarvi – calano un po'.

A Napoli non va meglio: è di qualche giorno fa la notizia, pubblicata da Fanpage.it, della tazzuella di caffè pagata 1,80 euro, presa in piedi, in un bar di via Toledo.