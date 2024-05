video suggerito

Procida rilascia centomila zanzare. Servirà a evitare aggressione degli insetti in estate A Procida rilasciate 100mila zanzare sterili: è il progetto del Comune per ridurre il numero di zanzare tigri presenti sull'isola.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ridurre le zanzare Tigre liberando centomila zanzare: sembra un paradosso, ma in realtà è il progetto messo in campo dal comune di Procida, che ogni settimana rilascerà 100mila esemplari di zanzara maschio sterilizzate, in modo da far sì che le femmine, più aggressive, si accoppino con loro ma al contempo non ne nascano altre.

"Il percorso è stato lungo, complesso ma esaltante. Basti pensare che la sterilizzazione di ogni singolo maschio è costata 3 centesimi", ha spiegato il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, "Il coinvolgimento della comunità della Chiaiolella, gratuito e generoso, ha invece dimostrato che si possono ridurre le condizioni in cui proliferano le zanzare, eliminando tutti i ristagni d'acqua. Un esperimento ben riuscito di Scienza Partecipata. Un grazie al prof. Marco Salvemini, a tutto lo staff di professori e ai giovani studenti delle Università e dell'Accademia di Belle Arti".

Ma come funziona il progetto Stop Zanzara Tigre? Presto detto: ogni settimana saranno rilasciati nell'ambiente 100.000 esemplari di maschi sterili, che accoppiandosi con le femmine non produrranno altri esemplari, in quanto sterili. "Il progetto punta a dimostrare, in questo modo, che nel corso delle successive settimane ci potrà essere una riduzione del numero totale delle zanzare, che non riusciranno a riprodursi", ha aggiunto ancora Ambrosino, "Di conseguenza diminuiranno le zanzare femmine, che sono particolarmente moleste con le loro punture”. Si tratta di una specie di zanzara che, arrivata in Europa all'inizio degli Anni Ottanta e diffusasi anche in Italia a partire dagli Anni Novanta, è capace di trasmettere malattie da una specie all'altra (ad esempio la dirofilariasi dal cane all'uomo) poiché è tra gli insetti capaci di pungere e succhiare sangue da specie diverse, indifferentemente se animali e uomini.