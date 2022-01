Procida Capitale della Cultura 2022, i monumenti si colorano di rosa in Campania I monumenti storici della Campania stanotte si sono accesi di rosa per dare il via all’anno da Capitale della Cultura di Procida.

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza Plebiscito e Palazzo Reale a Napoli, la Reggia di Caserta, l’Arco di Traiano a Benevento, il Tempio di Athena a Paestum, la Casina Vanvitelliana a Bacoli colorati di rosa in omaggio a Procida Capitale della Cultura italiana 2022. Sono solo alcuni dei monumenti storici della Campania che si sono accesi di rosa stanotte per dare il via all’anno da Capitale della Cultura di Procida e illuminare la strada che porterà alla grande manifestazione culturale che interesserà oltre all’isola di Arturo, anche altre zone della regione, a cominciare da Ischia e da tutti i Campi Flegrei.

Sui monumenti lo slogan: "La cultura non isola"

Nella notte rosa per Procida sui monumenti sono state proiettate anche le scritte: “La cultura non isola”, slogan ufficiale della kermesse di quest’anno. L'iniziativa, che ha riguardato stanotte tantissimi siti culturali campani, è in collaborazione con Regione Campania, Fondazione Campania dei Festival, il Comune di Procida e i vari comuni interessati.

Il sindaco di Procida Dino Ambosino cita la scrittrice Elsa Morante:

Quella, che tu credevi un piccolo punto della terra, fu tutto….Virginea s'è rinchiusa nella notte come una zingarella nel suo scialle nero….L'insegna paurosa non varcherà mai la soglia di quella isoletta celeste…". Chissà cosa avrebbe pensato la Morante di questo abbraccio forte che le città hanno voluto rivolgere alla sua isola. La terra che lei trovò così scontrosa e taciturna oggi è apprezzata da tanti ammiratori. Questo abbraccio forte noi lo dedichiamo ad Alessandro Baricco, facendogli tanti auguri di tornare presto nell'isola del suo tempo felice.

“La cultura non isola, ma illumina"… di rosa il tempio di Atena a Paestum”, il commento del Parco Archeologico, che scrive: “Al via l’anno da Capitale della Cultura di Procida, sotto il buon auspicio della dea protettrice della città. Forza Procida, avanti tutta cultura”.

A Bacoli, il sindaco Josi della Ragione ha commentato: “La Casina Vanvitelliana si illumina di rosa, in onore della Capitale Italiana della Cultura 2022. Procida. Bacoli omaggia e abbraccia l’isola flegrea, a cui siamo da sempre legati. È un’iniziativa che, questa notte, ha coinvolto i siti culturali della Campania. Notte rosa. Per Procida. Noi lo abbiamo fatto mesi fa, e lo riproponiamo in questa notte che doveva rappresentare l’inizio dell’anno che potrà i Campi Flegrei al centro dell’interesse culturale nazionale. Europeo, mondiale. Con tanti eventi, tanta musica, tanta arte, tanta gente. Si partirà tra qualche mese. E sarà bellissimo. Perché la cultura non isola. Anzi. Il popolo bacolese festeggia Procida. Un abbraccio al sindaco, Dino Ambrosino. Ed a tutta l’amministrazione procidana. Siamo al vostro fianco. Ne siamo certi. Sarà un anno straordinario, indimenticabile. Tutto da vivere. Insieme. Un passo alla volta”.