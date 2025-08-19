napoli
video suggerito
video suggerito

Processo al clan Moccia: rinviata a settembre l’udienza del Riesame sulla scarcerazione dei boss

È stata rinviata a settembre l’udienza del Tribunale del Riesame sulla scarcerazione degli imputati nel processo contro il clan Moccia, tornati in libertà per decorrenza dei termini.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Nico Falco
14 CONDIVISIONI
Immagine

Oggi il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto esaminare il ricorso presentato dalla Procura di Napoli contro la scarcerazione di una decina di presunti appartenenti del clan Moccia, tornati in libertà agli inizi di agosto per decorrenza dei termini; l'udienza, però, è stata rinviata: si tornerà in aula l'8 settembre. Gli imputati, per gli inquirenti boss e gregari del gruppo criminale originario di Afragola, sono sotto processo a vario titolo per associazione a delinquere, riciclaggio e auto riciclaggio.

La scarcerazione è arrivata agli inizi di agosto: dopo decine di udienze, non si è infatti arrivati ancora a una sentenza e sono scaduti i tre anni, limite fissato per i termini della custodia cautelare. Anche il conteggio è al centro di una querelle: per la Procura, infatti, deve partire dal dicembre 2022, quando il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato la propria incompetenza territoriale portando al trasferimento del processo al Tribunale di Napoli. Gli avvocati difensori degli imputati, invece, indicano una data anteriore, quella del 22 luglio 2022, giorno in cui è stato emesso il decreto di giudizio immediato.

Il Tribunale di Napoli ha accolto la tesi dei legali, ritenendo che il limite dei tre anni resti insuperabile anche se nel corso del processo si verifica il trasferimento da un tribunale all'altro; di conseguenza, sono arrivate le diverse scarcerazioni. La Procura di Napoli, che ha disposto verifiche da parte dei vertici degli uffici giudiziari per accertare eventuali anomalie nella gestione del processo, ha ricostruito la storia del fascicolo e ha deciso di proporre ricorso al Riesame contro le scarcerazioni.

Cronaca
14 CONDIVISIONI
Immagine
Rapina dell'orologio nell'hotel Excelsior di Napoli: preso il secondo criminale
Dopo il colpo sul lungomare, il raid in un supermercato
Orologi Frankenstein: così Rolex, Patek e Audemars rapinati finiscono nel mercato del “secondo polso”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views