Primarie Pd, reazioni sull’inchiesta di Fanpage.it, De Magistris: “Schlein che dice?”

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli e oggi portavoce di Unione Popolare, commenta l'inchiesta di Fanpage.it sulle primarie del Partito Democratico a Napoli. E ricorda un analogo lavoro giornalistico a pochi mesi dalla sua elezione, quando i Dem avrebbero dovuto scegliere il loro candidato a sindaco:

Il Pd? Non perdono l'occasione per dimostrare il loro vizio d'origine. Io divenni sindaco sulle macerie delle primarie del 2011; allora pagò un prezzo alto Andrea Cozzolino e il Pd. Probabilmente avremmo vinto lo stesso ma fu determinante. Abbiamo visto immagini simili, è triste che l'epicentro continui ad essere la Campania.

Poi sulla vittoria di Elly Schlein, nuovo segretario in pectore del Pd:

Poi però De Magistris polemizzza:

Ora Schlein ha la partita più difficile. Perché negli anni ha fatto altro rispetto a quello di cui parla. Ora ha un ruolo, ora conta: che posizione assume sulle Primarie per come le abbiamo viste in questi giorni in Campania? E su De Luca?

Sul partito, sul Jobs act, sull'alternanza scuola-lavoro, sulla guerra, sui diritti, sul salario minimo, sulle privatizzazioni? Avremo parole parole parole o finalnente ci sarà una svolta?