Prima un malore, poi vaga coi figli piccoli al centro dell’autostrada: salvati dalla polizia Una donna è stata tratta in salvo dalla polizia a Caserta: stava camminando al centro della carreggiata dell’A30 con i figli piccoli in stato confusionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Momenti di paura sulla Caserta-Salerno, dove una donna in evidente stato confusionale stava vagando al centro della carreggiata con i due figli piccoli, rischiando di essere investita assieme a loro e provocare anche un incidente stradale. Fondamentale l'intervento della Polizia di Stato di Caserta, che è intervenuta immediatamente mettendo al sicuro la donna e i propri bambini.

Tutto è accaduto in mattinata, quando ai poliziotti della Stradale di Caserta Nord sono iniziate ad arrivare segnalazioni sulla presenza di persone in autostrada. Arrivati sull'A30 Caserta Salerno, i poliziotti hanno subito visto che si trattasse di una donna in difficoltà, con i due bambini piccoli al seguito, che camminava al centro dell'autostrada. E così i poliziotti hanno prima rallentato il flusso veicolare dell'autostrada, in modo da poter intervenire con sicurezza per mettere in salvo i tre.

Una volta raggiunta la donna e i piccoli, i poliziotti hanno notato però che la stessa non fosse "collaborativa" con loro, ed in evidente stato confusionale. E così, dopo averla messa in salvo, hanno atteso l'arrivo del 118 che ha portata la donna in ospedale mentre i piccoli venivano tenuti dai poliziotti al sicuro in una vicina area di servizio. Dai controlli in ospedale è emerso che la donna fosse in stato confusionale in seguito ad un malore. I due bambini, nel frattempo, sono stati portati negli uffici della Polizia Stradale di Caserta Nord, dove sono stati accuditi fino all’arrivo del padre, nel frattempo avvisato del tutto. La donna è rimasta invece sotto osservazione in ospedale, ma sta bene e presto potrà tornare a casa dalla sua famiglia.