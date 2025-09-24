Prima la lite su TikTok, poi gli spari in strada: arrivano i carabinieri a San Martino Valle Caudina

Prima una lite su Tik Tok, un dissing di come ce ne sono tanti. Poi però si sono rivisti in strada, per "chiudere" la questione. Ed è lì che è spuntata una pistola, seguita dagli spari. Accade a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino: fortunatamente, gli spari non hanno colpito il "rivale". Nel frattempo però i carabinieri vogliono vederci chiaro e ora stanno indagando a tutto tondo.

Identificato l'uomo che avrebbe aperto il fuoco: raggiunto, è stato sottoposto al guanto di paraffina, mentre ora si cerca l'arma. Non è escluso che possa trattarsi di una "scacciacani", armi che riproduce il suono tipico dell'esplosione di un proiettile ma che non ne ha all'interno (da cui il termine, ovvero un forte suono che spaventa e allontana i cani). Sul posto dove è avvenuto "l'incontro", infatti, non sono stati trovati bossoli. I militari dell'Arma indagano in tutte le direzioni: si cercano anche eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona per capire se possano aver ripreso qualcosa di utile per le indagini.