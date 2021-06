in foto: Un Pride di qualche anno fa per le strade di Napoli.

Torna il Pride di Napoli: l'appuntamento è per il prossimo sabato 3 luglio a Piazza Dante, per celebrare l'orgoglio LGBT+ in strada. E non sarà un pride come gli altri: quest'anno, infatti, cade anche il venticinquesimo anniversario del primo Gay Pride Nazionale che si era tenuto il 29 giugno del 1996 nel capoluogo partenopeo. Napoli fu la prima città del Sud a vedere sfilare per le strade l'orgoglio LGBT+ e quest'anno dunque l'attesa è duplice. Ad organizzare il Pride 2021 sono state Antinoo Arcigay Napoli, Alfi Napoli Le Maree, Atn (Associazione transessuale Napoli), Famiglie Arcobaleno, AGedO Nazionale e la Casa delle Culture e dell'Accoglienza LGBT+, assieme al patrocinio del Comune di Napoli.

"Questo è l'anno in cui i Pride ritornano ad essere quello per cui nacquero i primi moti di Stonewall", ha spiegato l'associazione Antinoo Arcigay Napoli, "Intanto ci si ribella ad un improvviso storico che ha condannato il mondo e ha ributtato nuovamente le minoranze nelle peggiori condizioni. Questo è il momento in cui i nostri proclami di libertà devono sentirsi chiari e unitari come allora, contro posizioni totalitariste e d'odio che stanno contaminando gli spazi della democrazia pericolosamente. Oggi è più che mai importante", spiega ancora l'associazione, "sostenere la legge Zan, caposaldo attuale di cambiamento assoluto e definitivo per la comunità LGBT+, la misoginia e l’abilità". Pride che prenderà il via dunque alle 17 di sabato 3 luglio, da piazza Dante: il percorso non è stato ancora reso noto, ma con ogni probabilità attraverserà via Toledo e raggiungerà il Lungomare di via Caracciolo. Ma la conferma arriverà nei prossimi giorni.