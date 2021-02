Torna il freddo su tutta la Campania: in poche ore, cancellate di fatto le recenti calde giornate, con sabato scorso che aveva visto le temperatura volare anche fino ai venti gradi di valori massimi. Ma se già nelle ore successive il sole e il caldo avevano lasciato spazio a piogge anche forti e temperature di nuovo nei valori di media stagionali, nei prossimi giorni il termometro tornerà ad abbassarsi ulteriormente, portando freddo e gelo su tutta la regione.

Colpa di due perturbazioni in arrivo anche sulla Campania: la prima, che ha già causato allerte meteo per le prossime ore, porterà piogge diffuse e localmente intense, con le temperature che resteranno nelle medie stagionali ma comunque in ribasso rispetto ai giorni scorsi. Venti moderati invece a partire da mercoledì 10 febbraio su tutta la regione: nessun rischio di neve, con lo zero termico solo sopra i 1.700 metri. Diverso il discorso a partire da venerdì 12 febbraio: una seconda perturbazione, proveniente dal Polo Nord, porterà ad un nuovo peggioramento del clima, con un brusco crollo delle temperature anche di 10-15 gradi in poche ore. Di fatti, una calo artico che porterà l'inverno alla sua massima potenza, con rischio neve che sarà notevolmente più alto, considerato anche che non sarà ancora esaurita la perturbazione di questi giorni, che sarà caratterizzata invece da piogge diffuse. Venti anche forti per tutto il fine settimana e temperature artiche porteranno insomma, come di consueto, ad un periodo centrale di febbraio particolarmente freddo, ad un mese dall'equinozio di primavera che quest'anno cadrà alle 10.37 di sabato 20 marzo.