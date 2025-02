video suggerito

Previsioni meteo a Napoli e in Campania, tempo incerto ma fino a giovedì 13 niente pioggia Tempo incerto su Napoli e Campania, ma senza pioggia: da giovedì 13 febbraio, invece, torneranno gli acquazzoni e il freddo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tempo incerto su Napoli e la Campania: il meteo, che in questi giorni ha riportato forti piogge su tutta la regione, darà tuttavia una relativa tregua. I cieli saranno infatti nuvolosi ma, almeno fino a giovedì 13, non ci saranno piogge. Questo perché un anticiclone africano farà da scudo alle correnti freddi e perturbazioni in arrivo dal nord Europa, che si limiteranno dunque al nord e al centro della penisola.

Tuttavia, il "blocco" si incrinerà nei prossimi giorni, con l'arrivo di un'aria gelida dalla Russia, che porterà piogge sparse a partire da giovedì 13 febbraio e che avrà in Campania il suo culmine il giorno successivo, venerdì 14 febbraio ovvero nel giorno di San Valentino. Anche le temperature avranno un brusco calo, seppur non eccessivo: i 18 gradi di questi giorni saranno tuttavia un ricordo, con i valori che scenderanno leggermente al di sotto delle medie stagionali e con valori massimi tra i 13 e i 14 gradi, anche se entro domenica si arriverà fino a 9 gradi.

Tra martedì 11 e giovedì 13 gennaio, tuttavia, il clima sarà incerto ma mite: i valori massimi si attesteranno attorno ai 16 gradi, con venti pressoché assenti. Niente pioggia e mare calmo, con possibilità di banchi di nebbia soprattutto nelle ore notturne e alle prime luci dell'alba, soprattutto nelle zone dell'interno e in prossimità dei Valli (come quello di Lauro). Nebbia che tuttavia sparirà con il sole. Nonostante il crollo delle temperature, non ci sarà rischio neve in Campania: per rivedere il Vesuvio imbiancato bisognerà aspettare ancora qualche settimane, indicativamente tra fine febbraio e inizio marzo.