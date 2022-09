Presa in giro per come si veste, lei reagisce: 15enne pestata da un branco di coetanee a Napoli È accaduto all’esterno del centro commerciale La Birreria a Miano, periferia Nord della città, come denunciato dal consigliere regionale Borrelli.

A cura di Valerio Papadia

Prima sbeffeggiata per l'abbigliamento, poi pestata da un gruppo di coetanee: incubo per una ragazzina di 15 anni, aggredita prima verbalmente e poi fisicamente a Napoli, all'esterno del centro commerciale La Birreria a Miano, periferia Nord della città. L'episodio sarebbe avvenuto lo scorso venerdì ed è stata raccontato dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolta la denuncia della madre di un'amica della ragazzina aggredita. Secondo il racconto di Borrelli, lo scorso venerdì la 15enne si trovava nell'area antistante il centro commerciale quando un ragazzino le si sarebbe avvicinato, prendendola in giro per come era vestita. La reazione della 15enne ha però scatenato l'ira delle amiche del ragazzino, che hanno dapprima inveito contro di lei e sono poi passate all'azione e hanno cominciato a picchiarla con violenza: solo l'intervento dei carabinieri, allertati dalle amiche della vittima, ha evitato il peggio; starà ora ai militari dell'Arma individuare i responsabili dell'aggressione e ricostruirne l'esatta dinamica.

"È evidente che servono maggiori controlli delle forze dell’ordine nei luoghi di aggregazione giovanile. Spesso teatro di violenze, prevaricazioni e atti di bullismo. Un fenomeno finora troppo sottovalutato, così come il cyberbullismo, che necessita di una presa di coscienza collettiva per la costruzione di una rete sociale di supporto ai ragazzi fatta con la partecipazione di famiglie, scuola e istituzioni locali" la denuncia del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e del conduttore radiofonico Gianni Simioli.