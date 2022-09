Prende la moglie a sprangate, poi insulta i carabinieri intervenuti: arrestato 48enne Picchia la moglie con una spranga di ferro, poi insulta anche i carabinieri intervenuti: in manette un 48enne di Giugliano in Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha preso a sprangate la moglie, poi ha iniziato a insultare anche i carabinieri intervenuti per difendere la donna. Alla fine è stato immobilizzato e arrestato: si tratta di un 48enne di Giugliano in Campania, nell'hinterland di Napoli. L'uomo è ora nel carcere di Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria: deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, mentre la donna è stata portata in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni sono comunque buone, ma ha diverse contusioni causatele dai colpi di spranga inflitti dal marito.

Tutto è iniziato quando i carabinieri hanno sentito piangere una donna dalla strada, intervenendo nell'abitazione vicina. Qui, i militari dell'Arma hanno trovato la donna che era appena stata picchiata con una mazza di metallo dal marito, risultato poi essere un 48enne già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. L'uomo era anche visibilmente alterato e ubriaco, tanto da iniziare ad insultare anche i carabinieri intervenuti sul posto appena entrati nell'abitazione. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania lo hanno così immobilizzato e lo hanno dichiarato in arresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, disponendone anche il trasferimento in carcere a Poggioreale, dove si trova adesso in attesa dell'autorità giudiziaria che potrebbe procedere per direttissima. La donna è stata invece portata al vicino ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove le sono state diagnosticate contusioni sparse su tutto il corpo, fortunatamente giudicate guaribili in undici giorni dai medici del nosocomio giuglianese.