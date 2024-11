video suggerito

Prende fuoco il presepe, chiesa invasa dal fumo: paura nel Salernitano, la messa si celebra all'aperto L'incendio questa mattina nella chiesa di Materdomini, a Nocera Superiore; il rogo sarebbe causato da un cortocircuito dell'impianto che illumina il presepe.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura nella mattinata di oggi, domenica 24 novembre, nella chiesa di Materdomini a Nocera Superiore, nella provincia di Salerno: proprio mentre si stava celebrando la messa di mezzogiorno, un incendio ha interessato il presepe allestito per il Natale all'interno di una cappella della chiesa.

Durante la celebrazione eucaristica delle ore 12, come detto, alcuni fedeli hanno cominciato a sentire in chiesa un odore pungente; dalla navata laterale in cui era stato allestito il presepe, poi, si è levato del fumo, che ha invaso anche le altre navate della chiesa. Alla funzione erano già presenti gli agenti della Polizia Municipale che, vedendo il fumo e le fiamme avviluppare il presepe, hanno prontamente allertato i vigili del fuoco: giunti sul posto, i pompieri si sono subito adoperati per estinguere l'incendio; fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati.

Passato lo spavento e domate le fiamme, la messa si è celebrata all'aria aperta, davanti alla chiesa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare le cause del rogo; da una prima ricostruzione, ci sarebbe stato un cortocircuito nell'impianto utilizzato per l'illuminazione del presepe.