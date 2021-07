Pozzuoli, ordinanza anti-assembramenti: niente musica sul lungomare, stop a mezzanotte sul litorale Questi i provvedimenti adottati dal sindaco Vincenzo Figliolia, per contrastare la diffusione del Covid-19 e anche per “garantire la necessaria quiete nelle circostanti aree fortemente abitate”. Sul lungomare di via Napoli sono vietate tutte le immissioni di rumore, mentre sul litorale di Arco Felice e Lucrino stop alla musica a mezzanotte dal lunedì alla domenica.

Vietata la musica sul lungomare, mentre sul litorale lo stop è per la mezzanotte, dal lunedì alla domenica: accade a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, dove il sindaco Vincenzo Figliolia ha emanato una ordinanza anti-assembramenti, per contrastare la diffusione del Covid-19, ma anche per "garantire la necessaria quiete nelle circostanti aree fortemente abitate". E allora, sul lungomare di via Napoli sono vietate le attività musicali e le proiezioni televisive sulle pedane che sorgono sulla strada; in generale, come si legge nell'ordinanza, non sono consentite "immissioni di rumore nell'ambiente esterno di alcun tipo e provenienza".

L'ordinanza del primo cittadino flegreo, inoltre, limita le attività musicali fino alla mezzanotte sul litorale tra Arco Felice e Lucrino – dove sorgono molti bar e locali – per l'intera settimana, dal lunedì alla domenica. L'ordinanza è valevole fino alla fine della stagione balneare, fissata al termine del mese di ottobre.

Covid, la situazione a Pozzuoli

Secondo l'ultimo aggiornamento, diramato ieri (giovedì 15 luglio) proprio dal sindaco Figliolia, sono 10 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati a Pozzuoli. "Sono tanti. Troppi. Abbiamo abbassato la guardia e questo ci sta portando verso una situazione allarmante. Dobbiamo assumere comportamenti responsabili, indossando le mascherine, mantenendo le distanze. Dobbiamo continuare con i vaccini, uno scudo difensivo, per evitare di ammalarsi. Non dobbiamo essere veicolo di contagi e di pericolo per la propria e altrui salute. Responsabilità di ciascuno per evitare di tornare nuovamente un passo indietro.Lo so che è estate e tutti abbiamo voglia di uscire e divertirci. Ma dobbiamo farlo con la testa sulle spalle" ha detto il primo cittadino.