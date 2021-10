Pozzuoli in festa per Tommaso Babo: nato nel 1921, compie 100 anni Compie cent’anni nonno Tommaso Babo: a Pozzuoli festa grande alla presenza del sindaco Vincenzo Figliolia. “Un segno di speranza in questo momento difficile che stiamo vivendo”, ha commentato il primo cittadino, che ha raggiunto nonno Tommaso a casa per un brindisi di compleanno e per le tradizionali foto di rito.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il sindaco Vincenzo Figliolia ed il neo–centenario Tommaso Babo.

Festa a Pozzuoli per Tommaso Babo, nonnino classe 1921 che ha compiuto cent'anni. Presente anche il sindaco Vincenzo Figliolia, che non ha voluto mancare al primo compleanno in tripla cifra per il suo concittadino. Lui, nonno Tommaso, visibilmente commosso, si prestato alle consuete foto di rito e qualche album di ricordi con il primo cittadino, il tutto con mascherine e via dicendo per evitare qualunque rischio di contagio da Coronavirus. Qualche dolce per l'occasione ed ovviamente non è mancato un brindisi finale con il sindaco.

Nei giorni scorsi, anche a Pompei si era festeggiato un compleanno a tre cifre: quello della signora Ersilia Cuomo, che di anni ne ha compiuti ben 105 nella cittadina vesuviana. Anche in quell'occasione, il primo cittadino pompeiano aveva festeggiato il compleanno della sua illustre concittadina. Allo stesso modo ieri Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, ha voluto rendere omaggio sia di persona sia sui social network al suo nuovo concittadino centenario:

Il nostro concittadino Tommaso Babo ha compiuto 100 anni. A lui i miei auguri e quelli dell'intera comunità puteolana. Per noi gli anziani sono sempre stati fonte di ricchezza con la loro esperienza di vita e con i loro valori, ma il traguardo raggiunto da Tommaso è anche un segno di speranza in questo momento difficile che stiamo vivendo. La speranza di un futuro migliore fatto di maggiore serenità e amore e dove ognuno di noi possa tornare a coltivare con spensieratezza i propri affetti.

La terra dei centenari resta sempre il Cilento

La Campania è spesso citata per il suo elevato numero di centenari, e all'interno della regione la zona che ne conta di più in assoluto è il Cilento, tanto che nel 2016 venne avviato il progetto C.i.a.o. (Cilento on aging outcomes study), condotto dal professore Salvatore di Somma e dall'Università di San Diego, in California, che analizzarono proprio questo "fenomeno", scoprendo che il motivo di questa longevità sarebbe strettamente legato alla dieta mediterranea tipica di quest'area della Campania.