Un episodio sul quale andrà fatta chiarezza quello occorso a Pozzuoli, precisamente all'ospedale Santa Maria delle Grazie, nosocomio della città in provincia di Napoli. Da quanto si apprende, per festeggiare la nascita di un bambino, appena avvenuta nell'ospedale La Schiana (nome con il quale è conosciuto e comunemente indicato dai puteolani), qualcuno ha pensato bene di far esplodere alcuni fuochi d'artificio nel parcheggio del nosocomio. Le scintille dei fuochi pirotecnici, sospinte dal vento, sono andate a finire in un'area verde poco distante, facendo divampare un incendio che ha costretto i vigili del fuoco puteloani ad un intervento d'urgenza e a qualche ora di fatica per domare le fiamme.

L'episodio è stato reso noto da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che sulla sua pagina Facebook, in merito a quanto accaduto a Pozzuoli, scrive: "Spero proprio che la Polizia Municipale riesca a risalire nel più breve tempo possibile agli autori dell’insano gesto che, lo scorso venerdì, ha messo a repentaglio l’incolumità di pazienti, medici, infermieri e lavoratori dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Per festeggiare una nascita questi cialtroni, hanno deciso di sparare all’interno del parcheggio del nosocomio alcuni fuochi pirotecnici illegali. Complice il vento, l’area verde circostante ha immediatamente preso fuoco. Ci sono volute ben quattro autobotti dei Vigili del Fuoco per avere ragione dell’incendio. Un episodio assurdo – conclude il consigliere regionale – per il quale chiedo che siano immediatamente identificati, denunciati e costretti a pagare i costi dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Non vorrei che al danno si aggiungesse la beffa, che dobbiamo pagare noi la stoltezza di un manipolo di balordi".

