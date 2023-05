“Possiamo venire a scuola con i capelli azzurri?” la letterina dei bimbi per lo scudetto del Napoli La letterina dei bimbi della seconda classe primaria dell’ICS “Sauro-Errico-Pascoli” di Napoli al preside per festeggiare l’eventuale scudetto azzurro. Il dirigente scolastico a Fanpage.it: “Sono venuti da me in processione come in Natale in casa Cupiello”

A cura di Pierluigi Frattasi

“Gentile Preside, il giorno 5 maggio, la classe II Ap chiede di poter venire a scuola con i capelli azzurri per festeggiare lo Scudetto tanto atteso del Napoli. Confidiamo nel vostro buon cuore”. È il messaggio contenuto in una letterina recapitata dai bambini di una classe seconda primaria (ex elementare) di Napoli al preside dell'Istituto Comprensivo Statale “61 Sauro-Errico-Pascoli” di viale della Galassie a Secondigliano, quartiere nord di Napoli.

Gli scolari, bambini di 7-8 anni, si sono rivolti al dirigente scolastico chiedendo di poter festeggiare l'eventuale terzo scudetto del Napoli. “Sono stati veramente troppo carini – racconta a Fanpage.it Piero De Luca, dirigente scolastico dell'ICS “61 Sauro-Errico-Pascoli” – Tutta la classe è venuta stamattina da me in delegazione, portando questa letterina come in “Natale in casa Cupiello”. Nella famosa commedia di Eduardo De Filippo, infatti, i protagonisti, travestiti da Re Magi, portano in una sorta di processione i doni a Concetta – moglie di Lucariello/Eduardo – in una scena diventata ormai celebre.

La letterina dei bambini al preside

Ma cosa scrivono gli alunni della seconda elementare al preside della scuola “61 Sauro-Errico-Pascoli” di Secondigliano? Ecco il contenuto della letterina:

Con il disegno di un grande cuore azzurro al posto della parola cuore. La letterina è firmata da tutti gli scolari.

Il preside a Fanpage.it: “Ho accolto la richiesta”

“Ho accolto la richiesta – ammette il preside Piero De Luca a Fanpage.it – come potevo dire di no. Anche perché volevo essere io ad andare a scuola con i capelli colorati di azzurro”, scherza il dirigente scolastico, che è un grande tifoso del Napoli.

“Mi sarebbe piaciuto andare da loro a chiedere se potevo andare a scuola con i capelli azzurro. Magari, chissà, si potrebbe estendere l'idea anche a tutta la scuola. Ovviamente col consenso dei genitori”.

Piero De Luca, dirigente scolastico dell’ICS 61 "Sauro–Errico–Pascoli" di Napoli

Sulla seconda richiesta dei bambini, però, il dirigente scolastico è stato più cauto: