Positivo al Covid, gira in auto con gli amici senza mascherina: 24enne denunciato, multati gli altri 3 Nonostante sapessero che uno di loro fosse positivo al Covid, giravano tranquillamente in auto senza mascherina: i carabinieri li hanno intercettati a Ischia.

A cura di Valerio Papadia

Positivo al Covid, se ne andava in giro in auto con gli amici: nonostante tutti sapessero di avere un positivo a bordo, se ne stavano tranquillamente senza mascherina. Un 24enne è stato denunciato dai carabinieri a Ischia, mentre i tre amici hanno ricevuto una multa di 400 euro. I militari dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Ischia, impegnati in un controllo in Piazza degli Eroi, hanno notato un'automobile con a bordo 4 ragazzi e hanno deciso di procedere a un controllo dei loro documenti: alla guida del veicolo il 24enne che, da accertamenti, è risultato essere in quarantena dall'Asl dallo scorso 31 gennaio perché positivo al Covid-19.

Come accertato dai militari, i tre amici del 24enne, tutti coetanei, che si trovavano nell'abitacolo con lui, erano consapevoli della sua positività e ciononostante non indossavano le mascherine. Per il 24enne positivo al Covid è scattata così una denuncia a piede libero, mentre gli altri tre hanno ricevuto, come detto, una multa e sono stati segnalati all'Asl in quanto contatti stretti di un positivo.

Covid, la situazione in Campania

Sembrerebbe in discesa la curva dei contagi in Campania, ma il numero dei nuovi casi resta comunque alto: gli ultimi dati diramati nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 febbraio, parlando di 10.178 nuovi positivi a fronte di 77.974 tamponi analizzati complessivamente, con un tasso di positività (il rapporto tra tamponi positivi sul totale di quelli analizzati) che si attesta al 13,05%. In Campania calano inoltre i ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre aumentano leggermente i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria.