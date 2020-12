Cinque infermieri dell'ospedale Luigi Curto di Polla, in provincia di Salerno, sono risultati positivi Covid-19. Dopo la scoperta della positività il direttore sanitario, Luigi Mandia, ha predisposto uno screening per tutto il personale, sanitario e non. Quattro dei cinque lavorano nel reparto Covid, ed è quindi molto probabile che siano stati contagiati essendo stati a lungo a contatto con pazienti positivi, mentre il quinto, impiegato nello stesso ospedale, è invece in forze in un altro reparto.

L'ospedale serve l'utenza dei comprensori del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni. Al momento, fanno sapere dalla direzione, la situazione resta sotto controllo. Con lo screening si accerterà se ci sono altri contagiati tra i dipendenti, che potrebbero essere stati infettati dai colleghi o dai pazienti e che però non manifesterebbero la malattia, essendo quindi asintomatici. Lo screening a tutto il personale è stato predisposto da questa mattina, 22 dicembre, i risultati si avranno probabilmente nei prossimi giorni.

Nelle scorse ore a Polla sono risultati positivi altri 7 giovani, ospiti del locale Sprar. Sono tutti asintomatici e si trovavano già in sorveglianza attiva, in seguito all'emersione di precedenti casi all'interno della struttura. Complessivamente gli attualmente positivi sul territorio di Polla sono 13, nelle ultime ore si registra anche la guarigione di due persone che, risultate contagiate in precedenza, sono risultate negative ai due tamponi molecolari successivi. Nella giornata di ieri sono stati registrati infine altri 5 contagi ad Agropoli (in totale 26), uno a Campagna e altri 5 a Baronissimi (complessivamente 107 i contagiati).