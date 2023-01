Posillipo, rapina un Rolex col trucco: colpisce l’auto e la vittima abbassa il finestrino Rapina un Rolex con il trucco del finto urto dell’auto: arrestato il presunto responsabile, un napoletano di 49 anni pluripregiudicato con precedenti per rapina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un metodo "classico" ed ancora molto diffuso quello adoperato per rubare un Rolex su via Petrarca a Posillipo nelle scorse settimane: colpire l'auto della vittima che, per capire cosa sia successo, abbassa il finestrino e si espone così ai rapinatori. Con questa accusa, quella di essere il responsabile di quest'ultima vicenda, un 49enne napoletano è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere: è considerato infatti il responsabile del colpo avvenuto proprio con questa tecnica lo scorso 30 novembre, quando la vittima venne rapinata mentre era in auto assieme al figlio minore.

La rapina su via Petrarca lo scorso 30 novembre

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il colpo era avvenuto proprio con questo metodo lo scorso 30 novembre: prima un finto urto con il veicolo della vittima, poi, quando questa ha abbassato il finestrino per capire cosa stesse accadendo, la rapina vera e propria. Nello specifico, il responsabile lo avrebbe poi afferrato al braccio, facendo nascere una colluttazione, fino a togliergli il Rolex dal braccio, per poi fuggire. Il tutto era avvenuto davanti al figlio minore della vittima che era in auto con lui al momento del colpo.

L'arresto dopo settimane di indagini: è un pluripregiudicato per rapina

Dopo settimane di indagini, per il 49enne napoletano è scattato l'arresto perché ritenuto gravemente indiziato della vicenda: si tratta di un napoletano pluripregiudicato con precedenti specifici per rapina. L'uomo, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ed eseguito dagli agenti del Commissariato di Posillipo, si trova ora in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.